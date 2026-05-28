Urban TREEk – Biodiversità urbana 2. Quante piante incontriamo ogni giorno. senza davvero vederle? Questa volta vi proponiamo una 'pasquale' camminata urbana alla scoperta degli alberi e della biodiversità che vive tra marciapiedi, argini, muri, aiuole e giardini di Padova. Un percorso lento per. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cities thrive with biodiversity | AIPH Green City Briefing

Notizie e thread social correlati

Urban treek - Natura in cittàUrban TREEk, iniziativa dedicata alla biodiversità urbana, propone una passeggiata tra le vie di Padova per scoprire le piante che popolano la città.

Urban Treek – Biodiversità urbana 2Urban TREEk – Biodiversità urbana 2. Quante piante incontriamo ogni giorno… senza davvero vederle? Questa volta vi proponiamo una 'pasquale' camminata urbana alla scoperta degli alberi e della ... padovaoggi.it

Urban treek - Natura in cittàScopriremo quali funzioni ecologiche svolgono, come interagiscono con l’ambiente cittadino e perché la biodiversità urbana è un elemento chiave per la resilienza delle nostre città. padovaoggi.it