Durante le ultime puntate di Uomini e Donne, la figlia di Mario Lenti ha parlato pubblicamente, rivolgendo parole dure nei confronti di Cinzia Paolini e Marco Troiani. La sua dichiarazione è stata molto commentata sui social, mentre i protagonisti della vicenda non hanno ancora risposto. La discussione si è concentrata sulle tensioni tra i partecipanti e sui commenti della giovane.

Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne, Mario Lenti ha catturato l’attenzione del pubblico per le interazioni con Cinzia Paolini e Marco Troiani. Claudia Lenti, sua figlia, è intervenuta a CasaLollo 3 per esprimere la sua sorpresa riguardo al comportamento del padre nel dating show. “Non me lo aspettavo così.” ha dichiarato, sbilanciandosi poi anche su Marco e Cinzia. Cinzia Paolini spiazza i fans di Uomini e Donne: chi ha scelto tra Marco e Mario Claudia Lenti e l’evoluzione del padre. Claudia ha sottolineato come Mario si sia mostrato più coinvolto e esposto alle dinamiche televisive. Descrivendolo come “una bomba a orologeria”, ha evidenziato come il padre stia affrontando le sfide del programma in modo inaspettato, sorprendendo non solo il pubblico, ma anche la sua famiglia. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, interviene la figlia di Mario Lenti: forti parole su Cinzia e Marco

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Uomini e donne ,Mario Lenti ritorna in studio ,Marco abbandona Cinzia !

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