Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 28 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 28 maggio 2026, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne. La trasmissione include segmenti del Trono Over e del Trono Classico. È possibile seguire la diretta streaming attraverso la piattaforma Witty TV. La puntata presenta incontri e discussioni tra i protagonisti, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 28 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la sfilata del parterre femminile a tema “arriva la bomba, si tratta di me!”. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dalla sfilata che ha visto trionfare Gemma! L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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