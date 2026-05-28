Uno scambiatore e l' altro con 40 stalli a pagamento pronti per l' estate due nuovi parcheggi pubblici
A Cesenatico sono pronti due nuovi parcheggi pubblici per l’estate. Uno si trova al scambiatore di via Mazzini, vicino al cimitero centrale, mentre l’altro è tra via dei Tennis e via Piave. Il primo offre posti per il deposito di veicoli, mentre il secondo prevede circa 40 stalli a pagamento. Entrambe le aree sono situate in zone strategiche della città, destinate a facilitare l’accesso di cittadini e turisti durante la stagione estiva.
Cesenatico avrà due nuovi parcheggi pubblici per la prossima stagione estiva, due aree preziose per cittadini e turistici in zone strategiche della città: il primo è il parcheggio scambiatore di via Mazzini, adiacente al cimitero capoluogo; il secondo si trova tra via dei Tennis e via Piave con. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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