Università a Cortona Summer school su governance e innovazione nei sistemi museali
Una summer school sulla gestione museale si terrà a Cortona dal 1 al 5 giugno, organizzata dalla Scuola Normale di Pisa. L'iniziativa si rivolge a studenti e professionisti interessati a temi di governance e innovazione nei sistemi museali. L'evento prevede incontri e workshop focalizzati sulla gestione e lo sviluppo delle istituzioni culturali, con un approfondimento sulle pratiche più recenti nel settore. La partecipazione è aperta a chi desidera acquisire competenze specifiche nel campo museale.
Arezzo, 28 maggio 2026 – La Scuola Normale di Pisa organizza a Cortona, da lunedì 1 a venerdì 5 giugno, una Summer school dedicata alla gestione museale. Dodici giovani studiosi da tutta Italia, selezionati nelle scorse settimane, si confronteranno con docenti e operatori del settore museale per un approfondimento teorico e pratico sui temi legati alla gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con uno sguardo specifico al sistema toscano. Le lezioni si svolgeranno al Palazzone di Cortona, con una presentazione generale dell'iniziativa lunedì 1 giugno, dalle ore 9.00, cui interverrà il direttore della Scuola Normale, Alessandro Schiesaro, e il sindaco di Cortona, Luciano Meoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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