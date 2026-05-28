Università a Cortona Summer school su governance e innovazione nei sistemi museali

Notizia in breve

Una summer school sulla gestione museale si terrà a Cortona dal 1 al 5 giugno, organizzata dalla Scuola Normale di Pisa. L'iniziativa si rivolge a studenti e professionisti interessati a temi di governance e innovazione nei sistemi museali. L'evento prevede incontri e workshop focalizzati sulla gestione e lo sviluppo delle istituzioni culturali, con un approfondimento sulle pratiche più recenti nel settore. La partecipazione è aperta a chi desidera acquisire competenze specifiche nel campo museale.