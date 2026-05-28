UniBg porta il dialogo tra generazioni su Nave Italia | da Crotone a Taranto il progetto Connessioni a Bordo

Dal 2 al 6 giugno, sedici giovani e over 65 parteciperanno a un progetto di convivenza a bordo di Nave Italia, il brigantino della Fondazione Tender To Nave Italia Ets. L’iniziativa, denominata “Connessioni a Bordo”, si svolgerà tra Crotone e Taranto, promuovendo il dialogo tra generazioni diverse. I partecipanti condivideranno attività e momenti di vita quotidiana durante l’esperienza di cinque giorni sulla nave.

Dal 2 al 6 giugno sedici giovani e over 65 vivranno insieme un’esperienza di convivenza attiva a bordo di Nave Italia, il brigantino della Fondazione Tender To Nave Italia Ets. Il progetto, intitolato “Connessioni a Bordo: Intrecci generazionali oltre le barriere dell’età”, è promosso dal Centre for Healthy Longevity dell’ Università di Bergamo e rappresenta una nuova tappa di un percorso dedicato al dialogo tra generazioni e all’inclusione sociale. La traversata, sulla tratta Crotone-Taranto, coinvolgerà giovani adulti tra i 18 e i 25 anni e persone over 65, che formeranno coppie intergenerazionali condividendo la vita di bordo e le attività quotidiane insieme all’equipaggio della Marina Militare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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