Under 19 - La manifestazione in corso di svolgimento a Rufina Il ’Memorial Bresci’ nella fase decisiva

Notizia in breve

È in corso a Rufina il 7° Memorial Fabio Bresci, una manifestazione dedicata alle Rappresentative Regionali Under 19 di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, oltre alle società toscane Pontassieve e Audax Rufina. La competizione sta entrando nella fase decisiva e rappresenta un appuntamento tradizionale di fine stagione. La manifestazione coinvolge squadre di diverse regioni italiane e si svolge attualmente nella località toscana.