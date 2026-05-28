Under 19 - La manifestazione in corso di svolgimento a Rufina Il ’Memorial Bresci’ nella fase decisiva
È in corso a Rufina il 7° Memorial Fabio Bresci, una manifestazione dedicata alle Rappresentative Regionali Under 19 di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna e Marche, oltre alle società toscane Pontassieve e Audax Rufina. La competizione sta entrando nella fase decisiva e rappresenta un appuntamento tradizionale di fine stagione. La manifestazione coinvolge squadre di diverse regioni italiane e si svolge attualmente nella località toscana.
Classico appuntamento di fine stagione con il 7° Memorial Fabio Bresci. La manifestazione è riservata alle Rappresentative Regionali Under 19 di Toscana, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, Sardegna, Marche ed alle società toscane Pontassieve e Audax Rufina. Il torneo è iniziato ieri e si conclude domenica con partite presso gli impianti sportivi di Rufina, Pontassieve, Levane, Rignano sull’Arno e Molino del Piano. Le otto squadre sono state suddivise in due gironi composti da 4 compagini che si affronteranno in gare di sola andata. Le partite dei gironi serviranno per individuare le squadre che disputeranno la finale per il 7°- 8° posto a Molino... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Temi più discussi: VII Memorial Bresci; 7° Memorial Fabio Bresci, otto squadre Under 19 in campo dal 27 al 31 maggio; Presentato il 7° Memorial Bresci; Al via il 7° memorial Fabio Bresci con otto squadre e finali tra Valdisieve e Valdarno.
GRANDI RAGAZZI! In occasione del 7? memorial Fabio Bresci che si terrà in Toscana dal 26 al 31 Maggio, i nostri 2008 Tommaso Domiziani e Mattia Onelli sono stati convocati dalla Rappresentativa Umbra U19. Date tutto e divertitevi! #TerniFootb facebook
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