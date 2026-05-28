Una protesi gratuita grazie a Cura Sospesa
Una persona ha ricevuto una protesi gratuita attraverso il progetto “Cura Sospesa”. La richiesta è stata presentata da un'associazione che ha finanziato l'intervento. La protesi è stata consegnata presso una clinica specializzata. L'intervento è stato completato senza costi per il paziente. La procedura si è svolta in giornata, senza complicazioni. La consegna è avvenuta questa mattina davanti ai operatori sanitari e all’associazione promotrice.
: la solidarietà che diventa Cura Concreta. Quando la solidarietà incontra la sanità, possono nascere storie capaci di cambiare davvero la vita delle persone. È quanto accaduto nei giorni scorsi presso la Clinica Ruesch di Napoli, dove un paziente in condizioni di difficoltà economica ha potuto sottoporsi gratuitamente a un intervento di protesi alla spalla grazie al progetto “Cura Sospesa”. L’iniziativa. Promossa dall’Associazione Cura Sospesa, nasce con l’obiettivo di garantire l’accesso alle cure sanitarie a chi, pur avendone necessità, si trova impossibilitato a sostenere i costi di visite, esami o interventi specialistici.... 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Notizie e thread social correlati
Intervento chirurgico innovativo all'ospedale Cto di Torino: donna con un tumore al cranio salvata grazie a una protesi su misura realizzata in 3DUna donna di 73 anni è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale Cto di Torino, in cui è stata impiantata una protesi...
Roma: chirurgia robotica unisce cura del tumore e protesi sessualeAl Policlinico Tor Vergata di Roma è stato eseguito un intervento chirurgico innovativo che ha unito due procedure in un’unica operazione.