una protesi gratuita grazie a cura sospesa

Notizia in breve

Una persona ha ricevuto una protesi gratuita attraverso il progetto “Cura Sospesa”. La richiesta è stata presentata da un'associazione che ha finanziato l'intervento. La protesi è stata consegnata presso una clinica specializzata. L'intervento è stato completato senza costi per il paziente. La procedura si è svolta in giornata, senza complicazioni. La consegna è avvenuta questa mattina davanti ai operatori sanitari e all’associazione promotrice.