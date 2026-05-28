Belen Rodriguez si trova coinvolta in una nuova vicenda accaduta nelle strade di Milano. La notizia riguarda una denuncia presentata nei suoi confronti, anche se i dettagli specifici dell’accaduto non sono stati resi noti. Dopo lo spavento iniziale, l’attenzione si concentra sulla situazione legale che si sta sviluppando. La showgirl si trova ora ad affrontare un periodo di preoccupazione legato a questa vicenda, che rimane sotto osservazione.

Per Belen Rodriguez arrivano nuove ore complicate, questa volta legate a una vicenda avvenuta nelle strade di Milano. Secondo quanto emerso, nei giorni scorsi la showgirl argentina sarebbe rimasta coinvolta in due episodi distinti alla guida del suo suv, entrambi in pieno centro città. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia locale, che starebbe ultimando le verifiche prima di trasmettere un’informativa alla procura. Il primo episodio sarebbe avvenuto in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’ Arco della Pace, dove il veicolo avrebbe urtato lo specchietto di un’auto in sosta. Il secondo, più serio, sarebbe accaduto in via San Marco, sempre nel cuore di Milano: qui il suv avrebbe colpito uno scooter e due mezzi parcheggiati, provocando lievi lesioni a tre occupanti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Una denuncia…”. Belen Rodriguez, dopo lo spavento la preoccupazione: cosa si è scoperto

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