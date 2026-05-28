Un trekking urbano per riscoprire la storia del Porto vecchio

Domenica 31 maggio alle 15:30 si svolge una passeggiata alla scoperta del Porto vecchio di Trieste. L’evento, organizzato dall’agenzia Mittelnet, prevede un trekking urbano che attraversa i luoghi storici e le zone più caratteristiche dell’area portuale. Il percorso si concentra sui punti principali del porto, offrendo ai partecipanti una visita guidata attraverso le strutture e le testimonianze del passato. L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati.

Ritorna domenica 31 maggio 2026, alle ore 15:30, la passeggiata alla scoperta della storia e dei luoghi del Porto vecchio di Trieste, promossa dall'agenzia Mittelnet. Costruito per volontà degli Asburgo su modello dei porti del mare del Nord, da Amburgo alle città anseatiche, il Punto Franco. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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