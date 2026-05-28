Un sindaco in cerca di assessori Ipotesi bis per Cecoro e Farini

Da ilgiorno.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un sindaco sta cercando nuovi assessori, con possibilità di confermare Cecoro e Farini nella stessa posizione. Nel frattempo, il Psi riconosce la sconfitta, dopo aver visto ridursi di due terzi i propri consensi rispetto a due anni fa. La situazione politica locale si sta ridefinendo in vista delle prossime nomine e delle alleanze da consolidare. La ricerca di figure politiche per la giunta è ancora in corso.

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Negli strascichi delle urne il Psi, che ha ridotto di due terzi il risultato di soli due anni fa, ammette la sconfitta. "Ha pesato anche una campagna di aggressione subita per aver portato alle estreme conseguenze il contrasto su scelte dell’ex sindaco Pianigiani, in particolare la Taric – dicono dalla sezione comunale intitolata a Craxi –. Quando emergerà tutta la portata dei suoi effetti sulle tasche dei cittadini sarà riconosciuta la solidità delle nostre ragioni". Non ci saranno dunque socialisti in consiglio, "ma proseguiremo ad esercitare un’azione di stimolo nel richiamare la sinistra sulla necessità d’investire sul metodo e la cultura riformista e la centralità del cittadino" promettono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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