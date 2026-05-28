Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 28 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3. Gli spoiler fanno sapere che Alberto era pronto a rivelare tutta la verità al figlio ma Anna ha deciso di mettere fine alla loro storia d'amore. Il motivo? Non voleva che distruggesse di nuovo il suo rapporto con Gianluca a causa sua ed è per questo che gli ha detto addio con una lettera. Ornella e Raffaele tra qualche giorno faranno visita a Patrizio a Barcellona, con la speranza che questo viaggio possa far tornare definitivamente la serenità nel loro rapporto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Un Posto al Sole, spoiler 28 maggio 2026: profonda crisi per Alberto, Vanni e Ornella sempre più complici

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Un posto al sole anticipazioni 4-8 maggio 2026: Alberto diviso tra Anna e Gianluca

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