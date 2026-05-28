Nella prossima puntata di Un Posto al Sole, in onda il 29 maggio, si scopre che il matrimonio tra Ornella e Raffaele attraversa una crisi. La soap partenopea, in programmazione dal lunedì al venerdì alle 20, mostrerà i primi segnali di tensione tra i due personaggi principali. La puntata anticipa momenti di tensione e decisioni difficili per la coppia, con i protagonisti alle prese con problemi di coppia.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento con la soap Un Posto al Sole, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai Tre. Nell' episodio di venerdì 29 maggio vedremo vacillare il matrimonio tra Raffaele e Ornella sotto i colpi della gelosia per Vanni. Un messaggio dell'uomo infatti, farà scattare il Giordano sull'attenti e la coppia avrà un momento di forte tensione. Ma scopriamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Nonostante l'imminente partenza con Raffaele, Ornella si avvicina sempre di più a Vanni ed è molto tentata dalla sua proposta di partire per l'Argentina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 29 maggio: il matrimonio di Ornella e Raffaele in crisi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un posto al sole anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: Raffaele contro Ornella

Notizie e thread social correlati

Anticipazioni Un Posto al Sole 25-29 maggio: Alberto pronto a tutto per Anna, tensione tra Raffaele e Ornella. Manuela in crisi dopo la notizia di MaurizioNelle puntate di “Un posto al sole” dal 25 al 29 maggio, si susseguono diverse storyline che coinvolgono i personaggi principali.

Temi più discussi: Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 25 al 29 maggio; Un posto al sole - S30E6951 - Puntata del 18/05/2026 - Video; Un posto al sole, le anticipazioni di giovedì 21 maggio 2026: Alberto in ospedale; Un posto al sole, le trame dal 25 al 29 maggio 2026.

Un Posto al Sole Anticipazioni 28 maggio 2026: Renato alla prova del 9, avrà successo?Cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 maggio 2026? Scopriamo insieme le anticipazioni dell'episodio della Soap di rai3. comingsoon.it

Un posto al sole, puntate 8-12 giugno: Rosa sconvolta da una notizia, Diego confusoLe nuove puntate di Un posto al sole, in onda dall’8 al 12 giugno, promettono emozioni intense, colpi di scena e rapporti sempre più complicati tra alcuni dei protagonisti più amati della soap parte ... it.blastingnews.com

Un posto al sole, trame 28 maggio #upas #unpostoalsole #anticipazioni x.com

Indice della qualità della vita nel 2026 per fasce d'età de Il Sole 24 ORE: Firenze prima per i bambini, Gorizia per i giovani e Trieste per gli anziani reddit