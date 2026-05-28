Un mattone per Amatrice | la ricostruzione e il futuro dei territori colpiti dal sisma

Da ternitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A dieci anni dal sisma che ha colpito Amatrice e l’Appennino centrale, si terrà un evento per fare il punto sulla ricostruzione. Durante l’incontro, verranno analizzati i lavori completati e quelli ancora in corso, con particolare attenzione alle criticità ancora presenti. Saranno presentati dati sulla ricostruzione e sulle risorse impiegate, senza previsioni o valutazioni. L’obiettivo è fornire un quadro chiaro dello stato attuale dei territori e dei passi futuri necessari.

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A dieci anni dal sisma che ha colpito duramente Amatrice e l’Appennino centrale, istituzioni, professionisti ed esperti faranno il punto sul percorso della ricostruzione e sulle sfide ancora aperte. Venerdì 29 maggio, dalle 14 alle 18.30, all’auditorium della Laga di Amatrice, si terrà l'evento. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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