Un grido di divertimento Il ritorno degli Osaka Flu

Da lanazione.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E’ appena uscito "Lasciateci Divertire", il disco che segna il ritorno degli Osaka Flu, a sei anni di distanza dall’ultimo lavoro "La Strana Famiglia". Il disco, anticipato dai singoli "Odio gli indifferenti" e "Urlo", è un grido di tre ragazzi di Arezzo che, attraverso il denso lavoro di tredici brani da ascoltare dall’inizio alla fine, rivendicano il diritto sacrosanto al divertimento e alla sperimentazione, fuggendo dalle logiche frenetiche dell’industria musicale contemporanea. Il titolo è un omaggio esplicito ad Aldo Palazzeschi, poeta e scrittore tra i padri del Futurismo italiano: con la sua celebre poesia E lasciatemi divertire (1910), Palazzeschi rispondeva ai critici che non comprendevano la sua nuova arte fatta di suoni e nonsense, rivendicando la libertà di gioco contro la seriosità dell’accademia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

un grido di divertimento il ritorno degli osaka flu
© Lanazione.it - Un grido di divertimento. Il ritorno degli Osaka Flu
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lasciateci Divertire, il ritorno degli Osaka Flu a sei anni di distanza dall’ultimo lavoro

Leggi anche: Il ritorno di "Viareggio Kids". Domenica una giornata di sport, natura e divertimento

Argomenti più discussi: Un grido di divertimento. Il ritorno degli Osaka Flu; Lasciateci Divertire, il ritorno degli Osaka Flu a sei anni di distanza dall’ultimo lavoro.

osaka flu un grido di divertimentoLasciateci Divertire, il ritorno degli Osaka Flu a sei anni di distanza dall’ultimo lavoroIl disco, anticipato dai singoli Odio gli indifferenti e Urlo, è un grido di tre ragazzi di Arezzo che, attraverso il denso lavoro di tredici brani da ascoltare dall’inizio alla fine, rivendicano il d ... lanazione.it

Mengo Winter, al via stasera con Osaka flu ed Eva BlooArezzo, 18 dicembre 2025 – Al via oggi la maratona delle feste di Mengo Winter, la versione invernale del festival estivo organizzato da Paco Mengozzi. Appuntamento da stasera al 27 dicembre con un ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web