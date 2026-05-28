E’ appena uscito "Lasciateci Divertire", il disco che segna il ritorno degli Osaka Flu, a sei anni di distanza dall’ultimo lavoro "La Strana Famiglia". Il disco, anticipato dai singoli "Odio gli indifferenti" e "Urlo", è un grido di tre ragazzi di Arezzo che, attraverso il denso lavoro di tredici brani da ascoltare dall’inizio alla fine, rivendicano il diritto sacrosanto al divertimento e alla sperimentazione, fuggendo dalle logiche frenetiche dell’industria musicale contemporanea. Il titolo è un omaggio esplicito ad Aldo Palazzeschi, poeta e scrittore tra i padri del Futurismo italiano: con la sua celebre poesia E lasciatemi divertire (1910), Palazzeschi rispondeva ai critici che non comprendevano la sua nuova arte fatta di suoni e nonsense, rivendicando la libertà di gioco contro la seriosità dell’accademia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un grido di divertimento. Il ritorno degli Osaka Flu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lasciateci Divertire, il ritorno degli Osaka Flu a sei anni di distanza dall’ultimo lavoro

Leggi anche: Il ritorno di "Viareggio Kids". Domenica una giornata di sport, natura e divertimento

Argomenti più discussi: Un grido di divertimento. Il ritorno degli Osaka Flu; Lasciateci Divertire, il ritorno degli Osaka Flu a sei anni di distanza dall’ultimo lavoro.

Lasciateci Divertire, il ritorno degli Osaka Flu a sei anni di distanza dall’ultimo lavoroIl disco, anticipato dai singoli Odio gli indifferenti e Urlo, è un grido di tre ragazzi di Arezzo che, attraverso il denso lavoro di tredici brani da ascoltare dall’inizio alla fine, rivendicano il d ... lanazione.it

Mengo Winter, al via stasera con Osaka flu ed Eva BlooArezzo, 18 dicembre 2025 – Al via oggi la maratona delle feste di Mengo Winter, la versione invernale del festival estivo organizzato da Paco Mengozzi. Appuntamento da stasera al 27 dicembre con un ... lanazione.it