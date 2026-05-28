Un cerotto potrebbe rivoluzionare il monitoraggio delle gravidanze
Un nuovo dispositivo chiamato UPatch permette di monitorare in modo continuo il benessere del bambino durante la gravidanza. Si tratta di un cerotto sottile e flessibile che si applica sull’addome della donna incinta, senza bisogno di apparecchi ingombranti o visite frequenti. Il dispositivo raccoglie dati sul battito cardiaco e altri parametri vitali del feto, trasmettendoli in tempo reale per una valutazione costante.
Si chiama UPatch, ed è un sottile cerotto flessibile da applicare sull’addome della donna incinta, progettato per osservare in modo continuo il bambino durante la gestazione. È l’innovativo dispositivo indossabile a ultrasuoni che potrebbe rivoluzionare il monitoraggio della gravidanza, progettato da un gruppo di ricercatori e al momento ancora in fase sperimentale. Secondo gli scienziati, in futuro strumenti di questo tipo possano aiutare a individuare precocemente eventuali complicazioni, migliorando il controllo delle gravidanze a rischio e contribuendo a ridurre alcuni casi di morte fetale. Consigliati da noi Angel sound: qual è il migliore rilevatore del battito fetale? Per le mamme che non sanno aspettare fra un'ecografia e l'altra esiste l'angel sound, uno strumento per sentire il battito fetale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Notizie e thread social correlati
Scoperto il recettore che potrebbe rivoluzionare la prevenzione dell’osteoporosiUna scoperta scientifica riguarda un recettore che potrebbe influenzare le strategie di prevenzione dell’osteoporosi.
Escape From Tarkov cambia passo: il sistema Prestige potrebbe rivoluzionare anche il PvEEscape From Tarkov, titolo sviluppato da Battlestate Games per PC, si appresta a introdurre un nuovo sistema chiamato Prestige, che potrebbe...
Si parla di: Un cerotto ecografico può rivoluzionare il controllo della gravidanza?.
Un cerotto potrebbe rivoluzionare il monitoraggio delle gravidanzeSi chiama UPatch, ed è un sottile cerotto flessibile da applicare sull’addome della donna incinta, progettato per osservare in modo continuo il bambino durante la gestazione. È l’innovativo ... gravidanzaonline.it
Un cerotto a ultrasuoni può cambiare le gravidanze a rischioUn patch sviluppato da Stanford misura in continuo il flusso sanguigno fetale e ha già intercettato un caso critico nei test. msn.com