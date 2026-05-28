un cerotto potrebbe rivoluzionare il monitoraggio delle gravidanze

Un nuovo dispositivo chiamato UPatch permette di monitorare in modo continuo il benessere del bambino durante la gravidanza. Si tratta di un cerotto sottile e flessibile che si applica sull’addome della donna incinta, senza bisogno di apparecchi ingombranti o visite frequenti. Il dispositivo raccoglie dati sul battito cardiaco e altri parametri vitali del feto, trasmettendoli in tempo reale per una valutazione costante.

Si chiama UPatch, ed è un sottile cerotto flessibile da applicare sull’addome della donna incinta, progettato per osservare in modo continuo il bambino durante la gestazione. È l’innovativo dispositivo indossabile a ultrasuoni che potrebbe rivoluzionare il monitoraggio della gravidanza, progettato da un gruppo di ricercatori e al momento ancora in fase sperimentale. Secondo gli scienziati, in futuro strumenti di questo tipo possano aiutare a individuare precocemente eventuali complicazioni, migliorando il controllo delle gravidanze a rischio e contribuendo a ridurre alcuni casi di morte fetale. Consigliati da noi Angel sound: qual è il migliore rilevatore del battito fetale? Per le mamme che non sanno aspettare fra un'ecografia e l'altra esiste l'angel sound, uno strumento per sentire il battito fetale. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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