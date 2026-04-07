Una scoperta scientifica riguarda un recettore che potrebbe influenzare le strategie di prevenzione dell’osteoporosi. La perdita di densità minerale ossea rappresenta un problema comune legato all’età, interessando in modo particolare le donne dopo la menopausa. La ricerca si concentra su questo recettore per capire se possa essere un target efficace per trattamenti futuri. Al momento, gli studi sono in corso e si attendono ulteriori sviluppi.

La perdita ossea è una delle sfide più diffuse con l’invecchiamento, colpendo milioni di persone in tutto il mondo, in particolare le donne dopo la menopausa. L’osteoporosi, condizione che rende le ossa fragili e più soggette a fratture, riguarda circa sei milioni di persone solo in Germania. I trattamenti attuali, pur essendo efficaci in parte, presentano spesso limiti o effetti collaterali significativi. Per questo, i ricercatori stanno esplorando nuovi approcci per rafforzare le ossa in modo più mirato e sicuro. Uno studio innovativo dell’Università di Lipsia ha individuato un nuovo bersaglio biologico: il recettore GPR133. Appartenente alla famiglia dei recettori accoppiati a proteine G all’adesione (GPCR), GPR133 si trova sulla superficie delle cellule e trasmette segnali fondamentali per numerosi processi corporei. 🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Scoperto il recettore che potrebbe rivoluzionare la prevenzione dell’osteoporosi

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Osteoporosi, le «regole» per una corretta prevenzione e quando e perché è importante assumere calcio e vitamina D«L’osteoporosi è una malattia silenziosa e asintomatica, che spesso si manifesta solo quando si verifica una frattura.

Prevenzione fratture da osteoporosi

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Scoperto un modo per mantenere le ossa fortiLo studio dell’Università di Lipsia identifica GPR133 come recettore GPCR in grado di stimolare attivamente la formazione di nuovo tessuto osseo. tomshw.it

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