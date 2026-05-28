Un tifoso di Fano è stato colpito alla testa con una pietra durante una partita a Cattolica, riportando trenta giorni di prognosi. Sono state effettuate perquisizioni in Romagna e 14 persone risultano indagate. L'episodio ha causato l'interruzione della giornata di calcio e ha portato a disordini tra le tifoserie.

di Antonella Marchionni Un tifoso fanese colpito alla testa con una pietra, trenta giorni di prognosi e una domenica di calcio trasformata in guerriglia urbana. A quasi tre mesi dagli scontri esplosi fuori dallo stadio "Giorgio Calbi" di Cattolica prima della partita tra Vismara e Alma Fano, ieri all’alba sono scattate le perquisizioni nei confronti di 14 ultras tra Rimini e Cattolica, finiti nel registro degli indagati per gli scontri avvenuti prima della partita di Promozione tra Vismara 2008 e Alma Fano Calcio. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della compagnia di Riccione insieme agli agenti della Digos della Questura di Rimini su disposizione della Procura della Repubblica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ultras fanesi aggrediti a Cattolica. Perquisizioni in Romagna, 14 indagati

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