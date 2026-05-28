Turista colpito da arresto cardiaco a piazza di Spagna | salvato dalla polizia locale

Un uomo di 62 anni si è improvvisamente accasciato a pochi metri dalla scalinata di Trinità dei Monti, in piazza di Spagna. La polizia locale, intervenuta immediatamente, ha praticato un massaggio cardiaco sul posto fino all’arrivo del personale del 118. La vittima, un turista bulgaro, è stata poi trasportata in ospedale.

Un 62enne bulgaro si è accasciato a pochi passi dalla scalinata di Trinità dei Monti. Gli agenti hanno praticato il massaggio cardiaco fino all’arrivo del 118. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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