Treviglio commando di 4 persone per l’assalto al bancomat | la tecnica della marmotta e l’inchiostro sulle banconote

Treviglio. Sembrava essersi fermata dopo la lunga scia di assalti che aveva attraversato la Bergamasca nel 2025. Invece la banda del botto è tornata in azione nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27 maggio, colpendo il bancomat della filiale Bnl di piazza Mentana, nel cuore di Treviglio. L’ennesimo tassello di un mosaico criminale che, dalle valli fino alla Bassa passando per la zona dei laghi, ha disseminato la provincia di esplosioni, vetri infranti e sportelli devastati. L’allarme è scattato intorno alle 2.30. A entrare in azione sarebbe stato un commando formato da almeno quattro persone, tutte con il volto coperto da passamontagna. I malviventi sarebbero ricorsi alla cosiddetta “tecnica della marmotta”, applicando, quindi, l’esplosivo direttamente all’interno del bancomat. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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