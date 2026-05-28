Trenitalia assume | come candidarsi alle offerte di lavoro e quali sono

Trenitalia cerca neolaureati in Economia e Ingegneria per nuove assunzioni. Le candidature devono essere inviate tramite il sito ufficiale dell’azienda, dove sono pubblicate le offerte di lavoro disponibili. La selezione riguarda principalmente posizioni per giovani laureati interessati a entrare nel settore dei trasporti ferroviari. Non sono stati comunicati dettagli su requisiti specifici o scadenze, ma le aziende del settore trasporti pubblicano regolarmente opportunità per giovani professionisti.

Trenitalia è alla ricerca di neolaureati in Economia e Ingegneria per rafforzare il proprio organico. La principale società di trasporto ferroviario italiana ha avviato una nuova campagna di selezione rivolta a giovani professionisti, con offerta di contratto di inserimento e possibilità di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Trenitalia assume laureati senza esperienza, smart working garantito: come candidarsiTrenitalia ha avviato una selezione per laureati senza esperienza, offrendo l’opportunità di lavorare in smart working.

Nuove offerte di lavoro in Puglia e nel Foggiano: i profili ricercati e come candidarsiIn Puglia e nel Foggiano vengono aperte nuove posizioni lavorative, principalmente nel settore dell’ospitalità, della ristorazione e...

Temi più discussi: Mediaset assume, indeterminato per neolaureati senza esperienza: entro quando candidarsi; EssilorLuxottica assume 100 lavoratori anche senza esperienza, come candidarsi; Assunzioni per categorie protette in Ferrovie dello Stato, sedi da Nord a Sud; Ferrovie dello Stato: assunzioni per giovani diplomati in area Sicurezza a Torino.

Assunzioni Trenitalia, come candidarsi entro il 31 ottobre 2025La società ha aperto una fase di reclutamento per le assunzioni di addetti alla biglietteria in possesso di diploma. Cosa sapere. Trenitalia ha aperto una fase di reclutamento per le assunzioni di ... lettera43.it

Trenitalia Tper assume 15 nuovi macchinisti per l'Emilia-Romagna: quando e come candidarsiGli stessi, quindi, saranno poi convocati per una visita medica specifica che accerterà l’idoneità alla professione. I primi 15 verranno così inseriti in azienda con un contratto di apprendistato ... ilrestodelcarlino.it