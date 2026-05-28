Tre nuovi romanzi per un fantastico ultimo weekend di maggio
Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como. La magia di un libro è anche quella di accompagnarci in altri mondi, di farci. 🔗 Leggi su Quicomo.it
3^ Fiera Virtuale del Libro Italia, Alessandra Prospero intervista Federico Del Monaco
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Una serata ricca di emozione e amore per la letteratura: tre giovani autori hanno presentato i loro romanzi, il loro processo di scrittura e approccio al mondo editoriale. Tre autori, tre romanzi, tre sguardi diversi sul presente. • Monica Acito con La carità carnale facebook
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Anche quest’anno, in occasione della nostra partecipazione al @SalonedelLibro, abbiamo realizzato dei gadget per voi, ispirati alle nuove uscite o ai vostri romanzi più amati, che potrete trovare al nostro stand W74-X73, Padiglione OVAL. Ve li raccontiamo in x.com
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