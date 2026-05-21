Tre nuovi romanzi per un fantastico weekend di sole
Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como. La magia di un libro è anche quella di accompagnarci in altri mondi, di farci. 🔗 Leggi su Quicomo.it
IL NUOVO FANTASTICO BELLISSIMO TRAILER DI ONE PIECE 2 NETFLIX
Sullo stesso argomento
Tre nuovi romanzi per un fantastico weekend in viaggioFughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere.
Tre nuovi romanzi per un fantastico weekend d'amoreFughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere.
Tre nuovi romanzi per un fantastico weekend di soleFughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Librac ... quicomo.it
RT @GiordanoGasper1: @Uther_Pendrqgon Ho scritto tre romanzi e un saggio, auto pubblicati, che hanno letto solo amici e conoscenti, per… x.com
Tre autori, tre romanzi, tre nuove voci della narrativa italiana che raccontano i chiaroscuri di una generazione sospesa tra desideri, fragilità e trasformazioni. • Monica Acito con La carità carne (Bompiani), una scrittura viscerale attraverso personaggi vivi e inq facebook
10 nuovi romanzi da leggere a marzoMarzo è il mese delle svolte. L’inverno cede lentamente e le giornate si allungano, l’aria porta promesse di novità e piccoli brividi di primavera. È il momento perfetto per lasciarsi catturare dai ... grazia.it