Tre nuovi romanzi per un fantastico weekend di sole

Da quicomo.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fughe da fermo, il cui titolo si ispira all'esordio letterario di Edoardo Nesi, vuole essere uno stimolo a conservare il piacere di leggere. Dunque, ogni settimana, insieme a Martina Fasola del Libraccio di Como. La magia di un libro è anche quella di accompagnarci in altri mondi, di farci. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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