Tre famiglie su quattro non riescono a mettere una lira da parte

Gli italiani non sono più un popolo di risparmiatori. Secondo "Rapporto Italia 2026" dell'Eurispes solo una famiglia su quattro riesce a mettere qualcosa da parte, mentre il 75,6% arriva a fine mese dando fondo a tutte le proprie finanze. A pesare, si legge nel report dell'istituto di ricerca. 🔗 Leggi su Today.it

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LE PAROLE NON SERVONO PER INNAMORARSI! PRIMO APPUNTAMENTO CON JENNI SERPI - EP03 SS2

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