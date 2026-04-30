Frosinone rivoluzione del trasporto pubblico | la Giunta approva il piano di riorganizzazione

Il 23 aprile 2026, la Giunta comunale di Frosinone ha approvato il piano di riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale. La decisione è arrivata durante una riunione presieduta dal sindaco Riccardo Mastrangeli. Il nuovo piano prevede modifiche alle linee di bus e alle modalità di gestione del servizio, segnando un intervento di revisione del sistema di mobilità urbana.

La Giunta comunale di Frosinone, riunitasi il 23 aprile 2026 sotto la presidenza del sindaco Riccardo Mastrangeli, ha approvato il piano di riorganizzazione del Trasporto Pubblico Locale (TPL), dando il via a un importante processo di innovazione del sistema di mobilità urbana.Il progetto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Marche, la Giunta approva Piano regionale del TurismoLa giunta regionale delle Marche ha approvato il Piano regionale del Turismo 2026-2028, che sarà trasmesso all’assemblea legislativa per... Leggi anche: Via Crucis, Pasqua e Pasquetta: il piano del trasporto pubblico per muoversi a Roma Contenuti di approfondimento Si parla di: Sciopero dei trasporti 21 aprile 2026: città, orario inizio e fine. Frosinone, riorganizzazione del trasporto pubblico locale: chiesto un vertice Regione-sindaciOra la riorganizzazione del Tpl (trasporto pubblico locale) è finita al centro di un vertice tra l’assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti, Fabrizio Ghera, e i rappresentanti di alcuni Comuni ... ilmessaggero.it Il Brt ridisegna tutto il tplApprovata la delibera che ridefinisce le linee tradizionali del trasporto pubblico locale in città. L’obiettivo è un’armonizzazione con il tragitto del Bus Rapid Transit. Saranno creati punti di snodo ... ciociariaoggi.it