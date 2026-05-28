Tragedia alle Maldive il dolore di Genova | Monica e Giorgia tornano a casa Sabato l' addio il punto sulle indagini

Giovedì mattina, le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal sono arrivate all'ospedale San Martino di Genova. Le due donne, vittime di una tragedia alle Maldive, sono state trasportate in Italia dopo il decesso avvenuto durante il viaggio. Sabato si terrà il funerale, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Nel corso della mattinata di giovedì 28 maggio sono arrivate all'ospedale San Martino di Genova le salme di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal. La stimata docente dell'università di Genova e la figlia sono due delle vittime della tragedia delle Maldive, con la morte di cinque sub italiani. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Sub morti alle Maldive, oltre al dolore, dubbi sulla dinamica e rabbia per la rimozione dei profili

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