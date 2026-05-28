Il traffico a Roma il 28 maggio 2026 alle 20:30 mostra condizioni invariata sul Raccordo Anulare, dove persistono alcune criticità. Le altre arterie principali presentano scarse variazioni rispetto alle ore precedenti. Non sono segnalate chiusure o incidenti rilevanti. La circolazione risulta fluida in altre zone della città, con alcune congestioni concentrate nelle aree centrali e lungo le principali direttrici di accesso.

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati invariata la situazione sul Raccordo Anulare permangono incolonnamenti in carreggiata interna a partire dalla Cassia fino al bivio per la Salaria restiamo in carreggiata interna traffico congestionato incolonnamenti da Settebagni allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna abbiamo code a tratti dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana ci sono poi incolonnamenti dallo svincolo Casilina fino alla Tiburtina si tratta di un incidente ripercussioni e code nelle due direzioni sulla Tiburtina e sul tratto Urbano della Roma L'Aquila qui con le cose registrate dalla tangenziale est e fino al Raccordo... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-05-2026 ore 20:30

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Nel traffico di Roma

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Slovenia agosto 2026 - sarà insopportabile a causa delle folle, del traffico e del caldo? reddit

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