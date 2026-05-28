Tra cielo e bestiario | il mondo mutante di Zoomorphica Arianna Fioratti Loreto

Notizia in breve

Dal 30 maggio al 30 agosto 2026, il Museo Civico di Sansepolcro ospita una mostra intitolata “Tra cielo e bestiario: il mondo mutante di Zoomorphica”. La rassegna presenta opere che esplorano l’interazione tra elementi naturali e simbolici, con un focus su creature che combinano caratteristiche di animali e figure mitologiche. La mostra si concentra su installazioni e sculture realizzate con materiali diversi, esposte in spazi dedicati all’interno del museo.