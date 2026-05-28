Tra cielo e bestiario | il mondo mutante di Zoomorphica Arianna Fioratti Loreto
Dal 30 maggio al 30 agosto 2026, il Museo Civico di Sansepolcro ospita una mostra intitolata “Tra cielo e bestiario: il mondo mutante di Zoomorphica”. La rassegna presenta opere che esplorano l’interazione tra elementi naturali e simbolici, con un focus su creature che combinano caratteristiche di animali e figure mitologiche. La mostra si concentra su installazioni e sculture realizzate con materiali diversi, esposte in spazi dedicati all’interno del museo.
Arezzo, 28 maggio 2026 – Dal 30 maggio al 30 agosto 2026 il Museo Civico di Sansepolcro ospita Zoomorphica, mostra personale di Arianna Fioratti Loreto dedicata a un ciclo di disegni a china in cui il mondo animale diventa linguaggio simbolico, sviluppati come riflessione sul rapporto tra natura, simbolo e immaginario. Il progetto si sviluppa in dialogo con il patrimonio rinascimentale conservato nelle sale del museo e, in particolare, con l’opera di Piero della Francesca. La ricerca si confronta con la pittura di Piero della Francesca e con la sua capacità di rendere visibile, attraverso l’immagine, il passaggio tra dimensione terrena e ultraterrena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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