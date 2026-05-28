Torre Flavia chiesto lo stop ai lavori | Serve una nuova valutazione ambientale

Il progetto di riqualificazione della torretta cinquecentesca di Torre Flavia è stato sospeso dopo la richiesta di blocco dei lavori. La motivazione principale riguarda la necessità di una nuova valutazione ambientale. Le autorità competenti hanno deciso di fermare temporaneamente le attività in attesa di approfondimenti sulle implicazioni ecologiche del intervento. La decisione è stata comunicata dopo che sono emerse criticità riguardo alla conformità del progetto alle normative ambientali vigenti.

Ladispoli, 28 maggio 2026 – La riqualificazione della torretta cinquecentesca di Torre Flavia torna al centro del dibattito. A sollevare nuove perplessità è Ladispoli Sostenibile, che ha annunciato la costituzione del Comitato civico tutela Palude di Torre Flavia e ha inviato una richiesta di intervento alla Regione Lazio, alla Soprintendenza archeologica, ai Carabinieri forestali, ai Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e al Comune di Ladispoli. Al centro della richiesta c’è il progetto di restyling e musealizzazione della torretta del 1550, un intervento che, secondo il comitato, non può essere valutato soltanto per gli effetti del cantiere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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