torna un fiume di musica

Alla Darsena si prepara l’undicesima edizione di ’Fiume di musica’, che prevede 18 serate di concerti. L’evento, che si svolgerà nelle prossime settimane, coinvolge diversi artisti e band. La location sarà allestita con palco e impianto audio, pronti ad accogliere il pubblico. L’ingresso è gratuito e l’organizzazione ha comunicato il programma completo delle serate.

Alla Darsena è tutto pronto per l’undicesima edizione dell’evento ’Fiume di musica’. In programma 18 serate di musica. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi con offerte libere per le associazioni di volontariato che hanno deciso di sposare il progetto. Si partirà da lunedì 1 giugno con i Sixteen Tones e il festival chiuderà nella serata di giovedì 16 luglio con Enrico Cipollini, con i concerti che inizieranno alle 21 al Molo Wunderkammer. "Questa rassegna - ha affermato l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli - diventa un momento di straordinaria condivisione per tutta la città della passione per gli strumenti musicali e della musica, aprendo uno spazio unico e affascinante alla fruizione di tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Port Neches River Fest returns with boat races, carnival rides, live music

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