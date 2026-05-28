Torino festeggia i 90 anni della Topolino | in città un grande raduno internazionale con 130 equipaggi
Da giovedì 11 a domenica 14 giugno 2026, Torino ospiterà un grande raduno internazionale per celebrare i novant’anni della Fiat 500 "Topolino", l'iconico modello presentato ufficialmente il 15 giugno 1936. L'evento, organizzato dal Topolino Autoclub Italia (federato ASI dal 1989) in occasione del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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