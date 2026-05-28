Tony Blair attacca Starmer | Puntare al centro radicale

Tony Blair critica il leader del Labour, accusandolo di puntare al centro radicale. La sua dichiarazione è stata pubblicata ieri sul sito del suo think-tank, in un testo di circa 6.000 parole. La presa di posizione arriva in un momento di forte tensione politica e divisioni all’interno del partito. Blair non ha specificato ulteriori dettagli, ma la sua nota si inserisce in un quadro di scontro tra le diverse fazioni del partito.

La calamitosa sortita di Tony Blair – un “saggio” di circa 6.000 parole uscito ieri sul sito del suo think-tank nel bel mezzo di una guerra civile che dilacera il partito laburista, è sorprendentemente versatile. Denuncia l’inanità politica di entrambi – il declinante partito e il suo ex-leader – oltre a confermare per l’ennesima volta la preistoricità della cosiddetta “terza via” che troppi epigoni del centrosinistra europeo hanno considerato antidoto alla crisi esiziale della socialdemocrazia. Non senza validare l’analisi politica di un veterano della New Left come Tariq Ali, al punto da scipparne involontariamente il lessico. Ed è tante altre cose. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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