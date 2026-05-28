La Sardegna mira a rafforzare la presenza nei tavoli europei, con l'obiettivo di influenzare l'utilizzo dei 3,5 miliardi di fondi di coesione destinati alla regione. Si prevede che alcuni settori strategici, come infrastrutture e ricerca, riceveranno benefici diretti dall’investimento nell’Einstein Telescope, un progetto di ricerca scientifica. La regione intende posizionarsi come attore più maturo e influente nelle decisioni europee.

? Punti chiave Come influenzeranno i 3,5 miliardi dei fondi di coesione la vita quotidiana?. Quali settori strategici vedranno l'impatto diretto dell'Einstein Telescope?. Perché la gestione delle risorse idriche è diventata una priorità politica?. Come potrà la nuova classe dirigente sarda evitare l'isolamento a Bruxelles?.? In Breve Fondi coesione 2021-2027 da 3,5 miliardi per acqua, casa e infrastrutture.. Recupero di 1,4 miliardi di euro dalle casse dello Stato tramite vertenza entrate.. Investimento da 4 miliardi per l'Einstein Telescope e ricerca sulle onde gravitazionali.. Relazioni dirette con il vicepresidente Fitto e la presidenza Comitato delle Regioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Todde: la Sardegna punta a un ruolo adulto nei tavoli europei

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