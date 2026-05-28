tides of annihilation si mostra con il primo hands on

Tides of Annihilation sarà giocabile per la prima volta durante un evento hands-on previsto per l’estate 2026. La notizia è stata annunciata con un nuovo video tecnico che mostra il gioco in azione. La prova sarà disponibile a un evento dedicato, senza ulteriori dettagli sulla location o sulla durata. La presentazione ufficiale del titolo si concentra su questa opportunità di prova diretta, prevista tra circa due anni.

Tides of Annihilation torna al centro dell’attenzione con un nuovo video tecnico dietro le quinte e una notizia molto importante per chi segue il progetto: il gioco sarà provabile per la prima volta durante un evento hands-on previsto per l’estate 2026. Non sono stati ancora comunicati calendario preciso, luogo e piattaforme disponibili per la prova, ma Eclipse Glow Games ha confermato che i dettagli arriveranno attraverso i canali ufficiali. Il passaggio è significativo, perché finora il titolo ha convinto soprattutto sul piano visivo e concettuale, mentre la prova diretta permetterà finalmente di capire come si comporta davvero pad alla mano. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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Il PRIMO evento pratico di Tides Of Annihilation arriva quest'estate. Rimanete sintonizzati per ulteriori dettagli. reddit

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