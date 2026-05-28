Sepideh Moafi ha dichiarato di non aver avuto tensioni o rivalità con Noah Wyle durante le riprese. Le scene di violenza verbale tra i personaggi sono state gestite con attenzione, senza problemi tra gli attori. La decisione sul destino del personaggio di Baran Al-Hashimi è stata presa dal team di produzione, senza coinvolgimento diretto degli interpreti. Entrambi gli attori hanno confermato di aver lavorato in modo professionale durante le scene più delicate.

? Punti chiave Come hanno gestito le scene di violenza verbale tra i protagonisti?. Chi ha davvero deciso il destino del personaggio di Baran Al-Hashimi?. Perché la tensione scenica ha alimentato le voci di un litigio?. Cosa cambierà nel tono della serie con l'arrivo dell'inverno?.? In Breve Il personaggio di Michael Robby Robinavitch contesta le informazioni sulla patologia di Al-Hashimi.. Noah Wyle, 54 anni, ha fornito indizi sulla cronologia della prossima stagione.. La trama passerà dal weekend del 4 luglio al periodo autunnale e invernale.. Nuovi scenari prevedono incidenti stradali e guasti alle caldaie durante l'inverno.. Sepideh Moafi ha respinto con fermezza le voci riguardanti una presunta tensione professionale con Noah Wyle sul set della seconda stagione di The Pitt, smentendo ogni divergenza personale tra i due attori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - The Pitt: Sepideh Moafi nega tensioni e rivalità con Noah Wyle

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