Durante gli Upfront della Warner Bros, l’attore ha annunciato che la terza stagione di The Pitt sarà ambientata poco prima delle festività. Ha inoltre confermato il ritorno sul set vestendo nuovamente il camice blu, come già avvenuto nelle stagioni precedenti. La collega ha partecipato alla presentazione, condividendo dettagli sulla produzione. Le dichiarazioni hanno suscitato interesse tra il pubblico presente, che ha apprezzato le anticipazioni sul nuovo ciclo di episodi.

Agli Upfront della Warner Bros, Wyle e Katherine LaNasa hanno rivelato quando Noah Wyle si rimetterà un camice blu, spiegando anche che la terza stagione di The Pitt sembra voler alzare la posta in gioco in modo quasi sadico. Per la terza stagione di The Pitt la serie molla l'estate e si sposta a novembre. Una scelta che non è solo estetica o climatica, ma che serve a John Wells per andare a toccare quei nervi scoperti che il 4 luglio aveva lasciato appena intravedere. Il Dr. Robby e il suo team si ritroveranno immersi nel fango di Pittsburgh proprio quando la pressione ospedaliera tocca i picchi peggiori dell'anno. Veterani e ospedali al collasso Il punto centrale è il salto temporale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Pitt, Noah Wyle anticipa la terza stagione: "Sarà ambientata poco prima delle festività"

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