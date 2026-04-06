Il 6 aprile 2026, la casa d’aste Gonnelli, fondata nel 1875 e considerata la più antica in Italia, ha organizzato una giornata di valutazioni gratuite ad Arezzo. L’evento si rivolge a collezionisti e privati interessati a scoprire il valore degli oggetti presenti nelle proprie case. La manifestazione si è svolta presso la sede locale dell’azienda, offrendo l’opportunità di analizzare pezzi di diversa provenienza senza costi.

Arezzo, 6 aprile 2026 – Un’occasione per riscoprire il valore nascosto tra le mura di casa. La Casa d’aste Gonnelli, la più antica in Italia con una storia che parte dal 1875, fa tappa ad Arezzo con una giornata di valutazioni gratuite dedicata a collezionisti e privati. L’appuntamento è fissato per sabato 18 aprile all’Etrusco Arezzo Hotel, dove gli esperti della maison fiorentina saranno a disposizione, su prenotazione, dalle 10 alle 18 per offrire consulenze professionali su libri antichi, opere d’arte, monete e preziosi. Un’iniziativa che si inserisce in un momento particolarmente vivace per il mercato del collezionismo, con i comparti della numismatica, del libro antico e dell’arte protagonisti di risultati importanti nelle aste internazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caccia ai tesori nascosti con la più antica casa d’aste

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