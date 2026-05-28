A Castrocaro Terme, il gruppo di opposizione e la sezione locale del Pd chiedono aggiornamenti sulla proposta di inserimento di Terra del Sole nel patrimonio dell'Unesco. La richiesta si basa sulla mancanza di comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione comunale riguardo allo stato della candidatura. La questione è tornata al centro del dibattito politico locale, con le forze di opposizione che chiedono chiarimenti sulla procedura e sui tempi previsti.

A Castrocaro Terme e Terra del Sole il gruppo consiliare di opposizione Insieme per Crescere e la locale sezione del Pd tornano all’attacco dell’Amministrazione comunale. Dopo l’interrogazione sulla casa di comunità, la minoranza punta ora l’indice sul ‘caso Unesco’. "Che fine ha fatto la proposta – sbandierata a gran voce dall’attuale maggioranza durante la campagna elettorale – di candidare Terra del Sole, città ideale rinascimentale, a Patrimonio Unesco? – s’interrogano i partiti di opposizione –. Che ne è del progetto del percorso intorno alle mura, più volte annunciato come imminente?", si legge nella nuova interrogazione depositata in municipio da IpC e Pd, che elevano a esempio i Comuni di Forlì e Cesena, finalisti per la nomina a Capitale italiana della cultura 2028. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Terra del Sole in corsa per l’Unesco: "Che fine ha fatto la proposta?"

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