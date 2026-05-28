Terni spaccata nella notte | Rubati fondo cassa e telefono aziendale Persi tutti gli ordini fino ad ottobre

Notizia in breve

Tra le 1 e le 5 di giovedì 28 maggio, una spaccata ha colpito la Pasticceria Tonka, causando il furto di fondo cassa e del telefono aziendale. L’episodio ha comportato la perdita di tutti gli ordini previsti fino ad ottobre, con ripercussioni anche sul futuro dell’attività. Nessuno è rimasto ferito nell’episodio, ma il danno economico è considerevole. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.