Terni spaccata nella notte | Rubati fondo cassa e telefono aziendale Persi tutti gli ordini fino ad ottobre

Da ternitoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra le 1 e le 5 di giovedì 28 maggio, una spaccata ha colpito la Pasticceria Tonka, causando il furto di fondo cassa e del telefono aziendale. L’episodio ha comportato la perdita di tutti gli ordini previsti fino ad ottobre, con ripercussioni anche sul futuro dell’attività. Nessuno è rimasto ferito nell’episodio, ma il danno economico è considerevole. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Una spaccata in piena notte, con pesanti ripercussioni anche sul futuro dell’attività. La Pasticceria Tonka è stata oggetto di un furto presumibilmente avvenuto tra l’1 e le 5 di giovedì 28 maggio. L’attività si trova in via Battisti, a pochi passi da piazza Tacito, ed è piuttosto visibile poiché. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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