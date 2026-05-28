Terni processo a Stefano Bandecchi | sentiti i primi testimoni Diatribe su trascrizione e il racconto delle tensioni

Al processo a Terni contro il sindaco, sono stati ascoltati i primi testimoni riguardo ai disordini del 28 agosto 2023 durante il consiglio comunale. Si sono verificati scontri tra presenti, con discussioni sulla trascrizione delle testimonianze e sul racconto delle tensioni. Il procedimento penale prosegue senza ulteriori dettagli sulle accuse specifiche. La discussione si concentra sulle modalità di ricostruzione degli eventi e sulle dichiarazioni dei testimoni.

Continua il processo penale a carico del sindaco di Terni Stefano Bandecchi per i disordini avvenuti durante il consiglio comunale del 28 agosto 2023. Udienza di circa un’ora e mezza, dalle 13 di giovedì 28 maggio, al Tribunale cittadino, con l’audizione del perito che si è occupato della. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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