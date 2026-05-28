Terme di Castelnuovo della Daunia in difficoltà | il sindaco lancia un Sos alla Regione
Le Terme di Castelnuovo della Daunia sono in crisi e il sindaco ha chiesto aiuto alla Regione. La questione è stata discussa in un’audizione della commissione permanente guidata dal consigliere regionale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui provvedimenti richiesti. La situazione è stata segnalata come critica durante l’incontro. Nessuna informazione è stata comunicata su eventuali interventi o risposte da parte delle autorità regionali.
Le Terme di Castelnuovo della Daunia stanno attraversando un momento di forte difficoltà. Lo stato di crisi è stato al centro di un’audizione nella commissione permanente presieduta dal consigliere regionale Antonio Tutolo.Era stata richiesta dal sindaco Guerino De Luca, per illustrare la grave. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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