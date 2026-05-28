Terme di Castelnuovo della Daunia in difficoltà | il sindaco lancia un Sos alla Regione

Notizia in breve

Le Terme di Castelnuovo della Daunia sono in crisi e il sindaco ha chiesto aiuto alla Regione. La questione è stata discussa in un’audizione della commissione permanente guidata dal consigliere regionale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause o sui provvedimenti richiesti. La situazione è stata segnalata come critica durante l’incontro. Nessuna informazione è stata comunicata su eventuali interventi o risposte da parte delle autorità regionali.