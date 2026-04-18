Il sindaco alla Regione | Il Parco e le terme sono un unico patrimonio governiamoli insieme

Il sindaco di Montegrotto Terme ha partecipato a una consultazione regionale per la nomina del nuovo presidente dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei. Durante l’incontro, ha consegnato alla Regione un documento che definisce alcune linee guida politiche, senza tuttavia proporre un nome specifico. In questa occasione, ha sottolineato l’importanza di considerare il Parco e le terme come un unico patrimonio da gestire insieme.

In occasione della consultazione convocata in vista della nomina del nuovo presidente dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, il sindaco di Montegrotto Terme Riccardo Mortandello ha consegnato alla Regione Veneto un documento di indirizzo politico, un testo che non indica un nome per la.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Regione Lazio, ok alla legge sulle agevolazioni fiscali per il sostegno al patrimonio culturaleApprovata all’unanimità nella seduta odierna del Consiglio Regionale del Lazio la proposta di legge n. Torna a Firenze la "Plastic race" per pulire insieme il Parco del Mensola e il Parco delle CascineFirenze si prepara a un fine settimana di impegno concreto e partecipazione collettiva per la tutela del territorio e la lotta all'inquinamento da... Altri aggiornamenti Temi più discussi: In XII Commissione audizione sul dissesto idrogeologico a Rocca d'Arce; Pescaglia: visita del presidente della Regione Giani alla Casa della Comunità di Torcigliano; Maida al tavolo regionale 'Città-Territorio dei Due Mari', il sindaco Paone: 'Ruolo importante per comuni compresi nella fascia'; Notizie dalla Giunta. Punto nascita della Gruccia, Il vice sindaco di Montevarchi Bucciarelli replica alla RegioneArezzo, 01 febbraio 2026 -Punto nascita della Gruccia, Bucciarelli replica alla Regione: «Nessun obbligo di chiusura, la scelta è politica ed economica» Il vicesindaco di Montevarchi, Cristina ... lanazione.it Elezioni Milano, il centrodestra accelera. La Russa lancia Lupi: L'ho suggerito io, serve un politicoScegliere alla svelta il candidato sindaco di Milano. Lo ha detto Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, sabato mattina a margine del congresso regionale di Noi Moderati, all'Hotel Marriott ... milanotoday.it Nella regione oltre 9.500 imprese nelle “4A” trainano economia ed export, ma quasi un dipendente su due è difficile da trovare per mancanza di competenze. Confartigianato lancia l’allarme sul nodo competenze facebook È stata aperta, per la prima volta, Casa Savona, in via Genova a #Palermo, grazie a un progetto della soprintendenza dei Beni culturali e in occasione della quinta edizione del "Genio di Palermo" organizzato da @LeViedeiTesori. Leggi regione.sicilia.it/la x.com