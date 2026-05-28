Chanel e Francesco Totti hanno riacceso il rapporto dopo un periodo di tensione legato alla separazione dell’ex calciatore da Ilary Blasi. La situazione era stata complicata anche da questioni familiari, con la presenza di nonna Fiorella coinvolta nelle dinamiche. Attualmente, sembra che tra Chanel e Totti ci siano stati segnali di distensione, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sui motivi di questa ripresa dei rapporti.

Sarebbe tornato il sereno fra Chanel e Francesco Totti dopo un periodo complicato a causa della separazione dell’ex calciatore da Ilary Blasi. La secondogenita dello sportivo e della conduttrice infatti aveva vissuto con grande dolore l’addio fra i genitori, allontanandosi dal padre, sembra, anche per via del legame di lui con Noemi Bocchi. Le tensioni fra Totti e Chanel. Ma andiamo con ordine. Qualche tempo fa si era parlato di presunta tensioni fra Chanel Totti e suo padre Francesco Totti per via della storia d’amore di lui con Noemi Bocchi. La giovane infatti non sarebbe mai riuscita a creare un rapporto solido con la nuova compagna dell’ex calciatore, allontanandosi, di conseguenza, dal genitore. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Tensioni fra Totti e Chanel per Ilary”: cosa è accaduto e il ruolo di nonna Fiorella

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