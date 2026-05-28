Tempo di recite | scarica informativa privacy e policy per fotografie videoriprese e utilizzo dei social network nelle attività scolastiche

È disponibile un documento che regolamenta l’uso di fotografie, video e social network nelle attività scolastiche. La privacy policy fornisce indicazioni sul trattamento dei dati personali coinvolti in tali attività. La documentazione è accessibile come integrazione alle informative già esistenti, specificando le modalità di gestione delle immagini e dei contenuti digitali. Non sono previste modifiche alle procedure di trattamento dei dati già in atto, ma si chiariscono le condizioni di utilizzo delle fotografie e dei video realizzati durante le attività scolastiche.

La presente informativa integrativa disciplina il trattamento dei dati personali relativi a fotografie, videoriprese e immagini realizzate nell’ambito delle attività scolastiche dell’anno scolastico 20252026, con particolare riferimento a recite, saggi, manifestazioni sportive, eventi pubblici, attività progettuali, iniziative PTOF, open day, attività laboratoriali, cerimonie, spettacoli e attività di documentazione istituzionale. Il documento è predisposto ai sensi del Regolamento UE 2016679 (GDPR), del D.Lgs. 1962003 come modificato dal D.Lgs. 1012018, della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Le immagini raccolte per fini personali non violano la privacy”, il Garante chiarisce: genitori possono fotografare recite e saggi. Ma attenzione ai socialIl Garante ha chiarito che fotografare o filmare recite e saggi scolastici per uso personale non viola la privacy.

Assistente amministrativo nelle segreterie scolastiche, la guida. Scarica i documenti: conferimento incarico temporaneo, di sostituzione consegnatario beni, bozza diNel sistema scolastico attuale, l’assistente amministrativo svolge un ruolo fondamentale nelle segreterie scolastiche, gestendo pratiche e documenti...