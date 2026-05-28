Teatro musica spettacoli e laboratori | Il Volo degli Asini a Brisighella

La prima edizione de “Il Volo degli Asini” si terrà a Brisighella il 31 maggio e 1° giugno 2026. La presentazione si è svolta nella Sala Bigari della Residenza Municipale di Faenza. La manifestazione prevede spettacoli di teatro, musica, laboratori e spettacoli. Non sono stati comunicati altri dettagli sui programmi o sugli organizzatori.

È stata presentata presso la Sala Bigari della Residenza Municipale di Faenza, la prima edizione de “Il Volo degli Asini”, nuova manifestazione in programma a Brisighella il 31 maggio e 1° giugno 2026. L’iniziativa nasce dall’idea di un gruppo eterogeneo di cittadini che ha scelto di mettersi in. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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