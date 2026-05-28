Teatro e inclusione a Martano | sul palco la magia di Oz Iamoci

A Martano, uno spettacolo di animazione teatrale intitolato “OzIamoci” ha coinvolto le classi quinte della scuola primaria Galiotta. L’evento è stato promosso dai Centri Diurni Nomeni Panta Kalà e Il Girasole, in collaborazione con la scuola. Lo spettacolo ha unito teatro e inclusione sociale, offrendo un momento di coinvolgimento e sensibilizzazione per i giovani partecipanti.

MARTANO – La magia del teatro incontra il valore dell’inclusione sociale in “OzIamoci”, lo spettacolo di animazione teatrale promosso dai Centri Diurni Nomeni Panta Kalà e Il Girasole, in collaborazione con le classi quinte della Scuola Primaria Galiotta dell’Istituto comprensivo statale di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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