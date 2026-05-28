Il generale Vannacci ha pubblicato un libro che ha suscitato molte polemiche, attirando l’attenzione sulla sua visione politica. La sua posizione ha generato preoccupazioni tra i membri della maggioranza, che temono un populismo autentico capace di influenzare le scelte del governo. La destra sociale, infatti, potrebbe spingere per politiche più dure, rischiando di creare tensioni all’interno della coalizione di governo.

? Domande chiave Come può il populismo di Vannacci minare la stabilità di Meloni?. Perché la destra sociale rischia di scontentare la coalizione di governo?. Quali conseguenze elettorali avrebbe il distacco di Vannacci dal centrodestra?. Chi potrebbe candidarsi al Quirinale per rappresentare l'area moderata?.? In Breve Vannacci punta su un consenso stimato tra il 4% e il 5% nazionale.. Candidato legato a Futuro Nazionale ottiene oltre il 14% a Vigevano.. Alfredo Mantovano emerge come possibile profilo moderato per il prossimo Quirinale.. La destra sociale chiede tutela contro l'inflazione sui beni essenziali.. Il politologo Marco Tarchi ha... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tarchi su Vannacci: il rischio per Meloni è un populismo genuino

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