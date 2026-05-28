Dal 6 giugno potrebbe essere cancellato lo sconto sulle accise sui carburanti, poiché il governo ha dato segnali contrastanti riguardo alla proroga. Attualmente, non ci sono conferme ufficiali sulla decisione, ma l’ipotesi di non prolungare il taglio delle tasse sui carburanti resta possibile. La misura, che aveva ridotto i costi per i consumatori, potrebbe quindi terminare o essere modificata.

I segnali che provengono dal governo sono contrastanti, ma l’ipotesi che il taglio delle accise non venga prorogato non è da escludere. E a non escluderla è il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, affermando apertamente che al momento non è prevista una proroga dello sconto sul prezzo di benzina e diesel. Non una vera sorpresa, se consideriamo che le ultime due proroghe hanno già portato a ridurre nettamente lo sconto per gli automobilisti: nel primo caso il taglio sulla benzina è passato da 20 a 5 centesimi mentre nell’ultima proroga a scendere è stato lo sconto sul diesel, passato da 20 a 10 centesimi al litro. Che fine farà il taglio delle accise e perché potrebbe essere cancellato. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Taglio delle accise, cosa succederà dal 6 giugno: lo sconto sui carburanti potrebbe essere cancellato

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