A Lucca sono stati sequestrati più di 250 chili di sigarette di provenienza estera, ritenute illegali. Sei persone sono state denunciate nell’ambito di un’operazione contro il commercio di tabacchi non autorizzato. Le autorità hanno scoperto l’uso di licenze fittizie per la vendita e la distribuzione di prodotti del tabacco, che sono stati sequestrati. L’operazione ha coinvolto controlli e verifiche presso diversi punti di vendita nella zona.

LUCCA – Tabacchi illegali a Lucca, sequestrati oltre 250 chili di prodotti lavorati esteri e sei persone denunciate. È il bilancio dei controlli eseguiti dalla guardia di finanza in tre rivendite del territorio, finite sotto osservazione per presunte irregolarità nella vendita di generi di monopolio. Gli interventi sono stati condotti dai militari del gruppo di Lucca, che hanno verificato la posizione di alcune attività commerciali riconducibili a cittadini extracomunitari. Secondo quanto ricostruito, le rivendite sarebbero risultate prive delle autorizzazioni necessarie per la vendita di tabacchi. Al centro degli accertamenti c’è il presunto utilizzo di intestazioni fittizie. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tabacchi illegali a Lucca, il trucco delle licenze fittizie: sequestrati 250 chili di sigarette

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