Swimming Games Aics tra sport inclusione e sostenibilità | oltre mille nuotatori in vasca

A Riccione si svolgono i Swimming Games organizzati da Aics, con oltre mille nuotatori presenti. La gara rappresenta una delle principali manifestazioni della stagione natatoria promossa dall’associazione, che si concentra su sport, inclusione e sostenibilità. La competizione coinvolge atleti di diverse età e provenienze, che si sfidano in vasca durante l’evento. La partecipazione supera quella di edizioni precedenti, consolidando Riccione come sede di rilevanza per questa iniziativa.

Riccione si prepara ad accogliere una delle manifestazioni più partecipate della stagione natatoria di Aics (Associazione italiana cultura sport), tra i primi enti di promozione sportiva del Paese. Dal 30 maggio al 2 giugno, lo Stadio del Nuoto di via Monte Rosa ospiterà gli 11esimi Swimming. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Servizio civile, protagonista anche Aics: sport, cultura e inclusione tra le generazioniSono gli ultimi giorni per presentare domanda di partecipazione al servizio civile universale con Aics Forlì-Cesena.

Alla Faustina sport e inclusione. Laus Open Games al gran finaleSi è conclusa la seconda giornata della 20ª edizione dei Laus Open Games, che si è svolta alla Faustina, con le gare di atletica leggera.

Si parla di: Swimming Games AiCS Open 2026, chiuse le iscrizioni: a Riccione attesi 1300 atleti; Swimming Games AiCS Open 2026, l’Australiana in diretta streaming su Aria Tv.